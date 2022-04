Sabato 30 aprile 2022 alle 21 in via Ostiense 152b Classe Mista Band, la storica band di VAlcanneto, accompagnerà con un po’ di musica una serata solidale, un modo per riprendere a suonare.

Per Classe Mista Band è la prima uscita dalla tragica scomparsa di uno dei suoi fondatori, Stefano Bibbolino.

Insieme a Clase Mista Band il coro ConCorde.

Basso: Sergio Cerquetti

Tastiera: Gianfranco Tartaglia

Batteria: Francesco Monacò

Chitarra acustica: Pierluigi Zuchegna

Voce: Sabrina Provenzano