Riceviamo e pubblichiamo dal XV Municipio di Roma

Siamo stati quindi costretti a rivederlo, un lavoro che ha richiesto del tempo anche per alcune questioni da riprogrammare come il numero di alberi da abbattere che, dopo un approfondito controllo, da 7 sono diventati 21, tutti poi ripiantumati.

Quello di oggi non è un punto di arrivo ma di partenza, ed è per questo che mi sono preso l’impegno e ho chiesto all’Assessore alle Politiche Ambientali Marcello Ribera, che ha seguito i lavori per il municipio in questi mesi e che ringrazio, di organizzare un nuovo incontro con i comitati dei cittadini per proseguire il percorso di riqualificazione e miglioramento dell’area verde.