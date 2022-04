Manziana, inaugurato il parco giochi a piazza Parisi

“Ringrazio l’istituto comprensivo per avere accolto anche in questa occasione il nostro invito ed in particolare tutte le insegnanti che hanno accompagnato i bambini – commenta il Sindaco Bruni – Questo parco ha fatto molto parlare di sé, ben prima della sua entrata in funzione vera e propria. Si è parlato dei posti sottratti alle automobili, di inutilità di questo spazio giochi, di mancata sicurezza – continua il Sindaco Bruni – E’ bastato vedere con che gioia i bambini sono entrati nell’area giochi dopo il taglio del nastro per capire che molte chiacchiere in realtà lasciano il tempo che trovano. Questo parco è nato in piena pandemia con l’intento di alleggerire il peso e la frequentazione di quello in Piazza Tittoni, offrendo uno spazio aggiuntivo e facilmente raggiungibile con le auto.