Parrucci: “Investimenti consistenti per la sicurezza scolastica”

Questo pomeriggio il Consigliere Delegato Daniele Parrucci, insieme al Consigliere metropolitano Mariano Angelucci ed all’Assessora alla scuola del IX Municipio Paola Angelucci, ha incontrato la Dirigente Scolastica Pina Tomao del Liceo “Cannizzaro” di Roma.

“Assieme alla DS ho potuto confrontarmi con una delegazione di studenti e di genitori per fare il punto sulla situazione della sede centrale del Liceo in Via Civilità del lavoro dove ci siamo impegnati ad investire 650 mila euro di fondi Pnrr per lavori che riguarderanno nuove impermealizzazioni di cui necessita la scuola. Una volta approvato il bilancio dell’Ente, procederemo ad impegnare fondi anche per la succursale di via Oceano Indiano per le stesse problematiche della sede centrale. Abbiamo anche preso in considerazione soluzioni che potranno migliorare la capienza della scuola che soffre di carenza di spazi e stiamo cercando di valutare quella più idonea alla scuola. Continua il nostro dialogo con le istituzioni scolastiche che vogliamo sia sempre più intenso, in modo da avere un’interlocuzione proficua per migliorare sempre di più le condizioni dei nostri Istituti scolastici”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle scuole di CMRC