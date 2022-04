Manziana, bonifica rete idrica, lavori in corso

L’intervento interesserà anche Via Bracciano, il tratto finale di Via Allumiere (quello non interessato dai lavori effettuati negli anni precedenti) ed un piccolo tratto di Via Monterano.

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di bonifica della rete idrica in Via Strada Croce e Via Chiesetta delle Grazie.

“Come annunciato, continuano gli investimenti di Acea Ato 2 sul nostro territorio – commenta il Sindaco Bruno Bruni – Il lavoro va a concludere quello effettuato qualche anno fa nel tratto iniziale di Via Strada Croce ed in Via Allumiere.

Sottolineo ancora una volta l’importanza di questi interventi e la necessità stringente di promuovere una programmazione condivisa tra uffici comunali e società terze: spesso negli ultimi anni i residenti di Via Bracciano richiedevano il rifacimento del manto stradale e, come avvenuto già per Via Viterbo, riferivo loro che non avrebbe avuto senso utilizzare risorse comunali per andare ad incidere su un’area che presto sarebbe stata oggetto di interventi sulla rete idrica. Qualcuno sostiene, sbagliando, che in questo modo “l’Amministrazione comunale si fa bella con soldi altrui”: probabilmente chi lo dice non conosce la macchina amministrativa. Oggi amministrare significa soprattutto ottimizzare fondi ed interventi: un lavoro affatto banale ma vitale per garantire investimenti importanti a favore della collettività”