Riapre la scuola di Montelanico

“Riaprire una scuola è sempre un motivo di orgoglio per una comunità. Ringrazio il Sindaco di Montelanico Sandro Onorati, per aver avuto la sensibilità di coinvolgere Città metropolitana di Roma in questa importante inaugurazione. Montelanico avrà occasione di sviluppare le attività didattiche in una struttura rinnovata, confortevole e sicura. Un investimento che assicura crescita culturale alla comunità e luogo di incontro per i cittadini. Con i fondi del Pnrr la Città metropolitana di Roma avrà risorse notevoli anche per finanziare Palazzo Soria. Stiamo lavorando affinché tutti i progetti in cantiere vengano ultimati, per trasformare il nostro territorio metropolitano in un luogo dove i servizi per i cittadini siano all’altezza delle esigenze di tutti”.

Così Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della CMRC