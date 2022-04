Cerveteri partecipa alla marcia della pace Perugia-Assisi

Appuntamento domenica 24 aprile 2022

Dal 24 febbraio la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando la catastrofe atomica. Ogni giorno che passa, lo scontro s’innalza e la guerra diventa più disumana e cieca distruggendo ogni residuo spazio di pace.

Per questo come Assessorato alla Cultura di Cerveteri abbiamo voluto fortemente aderire alla Marcia straordinaria PerugiAssisi della pace e della fraternità che si svolgerà domenica 24 aprile 2022. La Marcia PerugiAssisi si configura come un importante esercizio di educazione civica teso a formare giovani costruttori e costruttrici di pace ovvero persone capaci di prendersi cura degli altri e del pianeta.

La Marcia segnerà anche l’inizio della II Settimana Civica segnata dal motto ‘Protagonisti. Non spettatori’ dedicata a David Sassoli, cittadino esemplare. La Marcia straordinaria PerugiAssisi partirà alle 9 dai Giardini del Frontone di Perugia e arriverà alla Rocca Maggiore di Assisi per le 15. Il percorso è di 24 chilometri.