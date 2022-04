I cinquant’anni di Forum Clodii

Il 9 aprile 1972 veniva costituita l’associazione culturale “Forum Clodii”, l’associazione che oggi, 9 aprile 2022, ha festeggiato nelle Antiche Scuderie Odescalchi a Bracciano i suoi 50 anni.



Un evento al quale hanno preso parte non solo i soci dell’associazione con il Presidente Massimo Mondini e altre personalità importanti dei comuni e professori universitari, ma anche uno fitto pubblico attento a quanto è stato rappresentato oggi su ciò che sono stati i lavori in 50 anni di vita dell’associazione, tra ricerche e scavi archeologici.



Nel corso dell’evento sono stati dedicati vari pensieri a Bruno Panunzi che con il suo impegno ha contribuito alla nascita del Museo Civico di Bracciano e l’allestimento del Museo dell’Opera del Duomo di Bracciano, insieme a Mons. Nicola Fiorentini, del quale non ha potuto vedere del tutto realizzato a causa della sua scomparsa.



L’associazione, molto amata e conosciuta soprattutto a Bracciano, da un grande contributo anche a livello sociale in quanto impegnata in conferenze, convegni, visite guidate in aree archeologiche e musei, attività alle quali può far parte chiunque abbia questa passione e voglia fare questa esperienza.

Claudia Reale