A Velletri torna la festa delle camelie

“Il prossimo anno Velletri festeggerà 30 anni di questo appuntamento che ha varcato i confini locali e nazionali. Una tradizione consolidata divenuta nel tempo un’occasione botanica e culturale apprezzata in tutto il mondo. Dal 1993, la Città di Velletri rende omaggio a questa varietà di fiori divenuta simbolo dopo anni di coltivazione sul territorio. La camelia di Velletri è stata per anni dono a prestigiosi destinatari, dal Vaticano, al Quirinale, passando per i famosi giardini di Londra, Parigi e Amburgo adornando anche Palazzo Valentini sede dell’Amministrazione provinciale. Coltiviamo e sosteniamo le tradizioni dei nostri Comuni, vanto per il nostro territorio metropolitano, queste in particolare dove il microclima e la particolarità del terreno rendono le camelie uniche al mondo e che fioriscono in tempi impensabili per altre coltivazioni”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma