Roma nord teatro di interventi per il decoro urbano e ambientale

Olgiata e Vigna Clara, novità e (finalmente) pulizia nel Municipio XV

Sarà che il freddo invernale, ormai alle ultime battute, contiene i miasmi provenienti dai cassonetti, o sarà che la raccolta differenziata ha ripreso a funzionare, anche se a macchia di leopardo, fatto sta che per ora l’emergenza rifiuti nelle strade del XV Municipio sembra derubricata a ordinaria gestione. Piuttosto, si segnalano due interventi degni nota a favore del decoro urbano e ambientale, grazie alle bonifiche avviate da Ama all’Olgiata e a Vigna Clara.

Olgiata, l’ex mercato

Nell’area dell’ex mercato dell’Olgiata, tra via Tieri e via Conti, in prossimità del comprensorio residenziale, sorgeva una sorta di discarica: cartacce, buste di plastica, sacchetti abbandonati, insieme a mobili in pezzi e parti di infissi. Intorno… reti cadute, recinzioni arrugginite e montagne di rovi. Dopo anni di totale abbandono, si è finalmente deciso di procedere con la pulizia del luogo, come afferma l’assessore all’Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera: «Ringrazio gli operatori di Ama per il lavoro svolto. Siamo consapevoli che questi interventi da soli non bastano e, proprio per questo, l’assessorato alle Politiche ambientali del Municipio sta lavorando con il “Dipartimento tutela ambientale” per il recupero e la riqualificazione definitiva dell’area». Ma è il centrodestra a rivendicare il merito dell’operazione. «L’azione di bonifica e messa in sicurezza era stata richiesta mesi fa con un nostro atto, approvato all’unanimità in Commissione ambiente – ricordano i consiglieri Marco Ottaviani e Adriana Glori – e siamo contenti nel riscontrare che la maggioranza abbia scelto di dare seguito a una nostra spinta, elemento che corrobora ulteriormente la bontà della nostra iniziativa».

Via Tuscia

All’altra estremità del territorio del XV Municipio, un altro importante intervento di bonifica ha interessato l’area di via Tuscia, nei pressi della stazione Vigna Clara, di prossima apertura. A giugno 2021 la zona balzò alla cronaca per un caso di un consistente abbandono di rifiuti ingombranti fra il civico 43 e il 61: vecchi mobili, attrezzi, ruote, tavolini, elettrodomestici, un frigo, poltrone, tavole di legno marce, bottiglie di vetro, riviste, sacchi, cartoni. A denunciare il degrado fu il comitato “Quartieri stazione Vigna Clara e dintorni”, in seguito giunsero i funzionari dell’Ufficio NAD della polizia locale per un sopralluogo fotografico finalizzato all’apertura di un’indagine per risalire al responsabile dell’abbandono, che a oggi non si è ancora conclusa. Ma quei rifiuti, per diversi quintali, sono stati rimossi dall’Ama l’8 marzo. Con un misto di soddisfazione e preoccupazione Cristina Tabarrini, presidente del Comitato, ha scritto sui social: «Come si evince dalle foto, i rifiuti ingombranti rappresentano un’ingente quantità e questo significa un ingente costo “extra TARI” che mi auguro il Municipio XV non voglia addebitare ai residenti ma all’unico e solo responsabile del fatto. Insieme ai residenti e ai commercianti di via Tuscia terrò alta l’attenzione affinché questo non accada e farò in modo che, invece, venga messa in atto una denuncia a carico del responsabile di cotanto scempio ambientale».

Francesca Quarantini