Fiera nazionale di Grottaferrata, oggi l’inaugurazione

Dal 2 al 10 aprile a Grottaferrata la 422esima edizione della Fiera Nazionale. Un evento storico che prende il via oggi e un’occasione unica per incontrare prodotti artigianali, dall’abbigliamento all’arredamento all’enogastronomia, provenienti da piccole e medie aziende di tutta Italia. Saranno presenti gli stand di oltre 100 aziende espositrici provenienti da 19 regioni, oltre a una serie di iniziative e seminari che animeranno le giornate.

Così il Consigliere Damiano Pucci, delegato alla Pianificazione urbanistica e strategica Città metropolitana di Roma Capitale, presente alla cerimonia di inaugurazione insieme alle autorità locali: “Una vetrina storica e importante che pone nella splendida cornice dei Castelli Romani il fulcro di un’iniziativa centrale per la promozione e la conoscenza del made in Italy. Valorizzare il nostro diversificato patrimonio di produzioni artigianali è fondamentale per la promozione e il sostegno all’economia del nostro paese. Si tratta di un’iniziativa cui la Città metropolitana, nell’ottica del sostegno alla crescita e allo sviluppo del proprio territorio, guarda con interesse e sostiene vivamente: in un contesto massificato e in un momento difficile che ci prepariamo ad affrontare in conseguenza delle ricadute socio-economiche derivanti dalla crisi internazionale, ripartire dalla promozione di un saper fare diversificato e dal patrimonio umano e culturale che ci rende unici è una via da percorrere per incrementare la resilienza complessiva della nostra economia e della nostra società”.