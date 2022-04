Ariccia premia i medici che si sono distinti durante la pandemia

“Ieri è terminato lo stato d’emergenza, chiudendo, almeno formalmente, il periodo di crisi pandemica e sanitaria che ci ha coinvolto negli ultimi due anni. Durante tutto questo periodo molte sono state le figure che ci hanno aiutato ad uscire dalla crisi e a considerare finalmente il Covid19 come una parentesi, nonostante ci sia ancora da stare all’erta. Per questo motivo, come Amministrazione comunale di Ariccia abbiamo deciso di organizzare un evento nel quale ho conferito attestati di benemerenza ai medici che si sono distinti per il grande impegno durante l’emergenza ad Ariccia. È un piccolo segno di ringraziamento da parte di tutta la Comunità a chi, anche a rischio della propria vita, non si è tirato indietro neppure nel periodo più buio della pandemia. Grazie di cuore a tutti”. Così, in una nota il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli.