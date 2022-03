Domenica torna “Danza…che passione”

“Danza…che passione” torna in scena dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid19. Giunto alla sua 18^ edizione, il concorso internazionale organizzato con la direzione artistica di Rita Galdieri, si svolgerà il prossimo 3 aprile al Nuovo Teatro Orione di Roma e vedrà la partecipazione di ballerini e scuole di danza provenienti da tutta Italia. Anche quest’anno a giudicare i danzatori e le scuole di danza in gara sarà una giuria d’eccezione composta da eccellenze internazionali del mondo della danza: per il classico Vladimir Derevianko (Ex Stella del Teatro Bolshoi di Mosca) e Paola Belli ( già ballerina del Teatro dell Opera di Roma e del Teatro Bolshoi). Per la danza contemporanea Valerio Longo (Danzatore e Coreografo di fama internazionale) ed Emanuela Tagliavia (danzatrice e coreografa di fama internazionale). Nel corso della serata, presentata dalla giornalista Monica Lubinu, saranno messi in palio numerosi premi e borse di studio per partecipare a workshop e stage sia in Italia che all’estero, per tutte le sezioni di danza (solisti, gruppi ,pas de deux , pas de trois) e le categorie di ballerini (“Aspiranti” dai 5 agli 11 anni-“Allievi” dai 12 ai 14 anni – “Juniores” dai 15 ai 17 anni -e per finire “Seniores” dai 18 ai 24 anni).

Come di consueto il giorno precedente, presso la prestigiosa “Accademia Maison de la Danse”, Cristina Amodio, per il classico, ed Emanuela Tagliavia, per il contemporaneo, terranno uno stage a cui potranno partecipare anche i non iscritti al concorso.

In palio, quest’anno, altri due premi speciali: il “Trofeo Danza… che Passione” che sarà assegnato alla migliore scuola partecipante e Il “Premio della fotografia”, offerto dal fotografo Massimo Danza, all’aspirante danzatore che lo avrà maggiormente colpito durante l’esibizione.

“Questo concorso – ha dichiarato la direttrice artistica Rita Galdieri – nasce dall’idea di trovare nuovi giovani talentuosi ed aiutarli, attraverso la valutazione di insegnanti e coreografi di alto spessore artistico e professionale, a realizzare i loro sogni e dare loro l’opportunità di essere inseriti in contesti professionali. Quest’anno sarà realizzato un Gala in cui tantissimi vincitori di questo concorso, che oggi svolgono la professione di ballerini, danzeranno tutti insieme e lo faranno per una bellissima causa sociale e umanitaria: danzeranno per il popolo ucraino perché la loro danza arrivi nel cuore di tante persone e artisti che hanno perso la loro casa e il loro teatro.”