A Roma l’incontro con l’Ambasciatore della Bulgaria presso la Santa Sede

Questa mattina il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, ha ricevuto a Palazzo Valentini l’Ambasciatore della Bulgaria presso la Santa Sede Bogdan Konstantinov Patashev.

“Rafforzare i legami diplomatici con Paesi europei significa mettere al primo posto le politiche di cooperazione, nell’ottica di reciprocità e di scambio culturale per il territorio metropolitano di Roma.

Un incontro fruttuoso con l’Ambasciatore Bogdan Patashey per confrontarci sulle scelte da compiere assieme per il futuro; i temi del turismo e delle grandi occasioni religiose come quello che Roma si prepara a vivere in occasione del Giubileo, nell’ambito sportivo con la candidatura di Roma per ospitare i Giochi della XXXIII Olimpiade e con Expo 2030. Il nostro territorio metropolitano meta di importanti iniziative per uno sviluppo culturale ricco di occasioni di crescita.”