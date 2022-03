Ultima ora – Incendio a Bracciano

Un esteso incendio di sterpaglie si è sviluppato nel tardo pomeriggio a Bracciano, alcune squadre di Vigili del fuoco sono al lavoro per domare le fiamme. Non è ancora noto se l’incendio è di origine dolosa.

Già nella giornata di ieri i vigili del fuoco erano dovuti intervenire per smorzare un incendio nella zona di Anguillara Sabazia. (red)