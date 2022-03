Riceviamo, pubblichiamo (e sosteniamo) – Il Vian “raccoglie” per l’Ucraina

Il Liceo Ignazio Vian di ambedue le sedi, Bracciano e Anguillara, ha organizzato una raccolta fondi di beni materiali primari, alimentari e non, da mandare in ausilio all’Ucraina. Entro il giorno giovedì 3 marzo gli alunni potevano portare i loro contributi. Oltre al gran numero di ragazzi che hanno partecipato, anche alcuni genitori hanno collaborato. Ad esempio la classe 1I di Anguillara ha preparato con l’aiuto di tutte le famiglie della classe un furgoncino pieno di risorse come medicinali di base, siringhe e garze, alimenti e oggetti di prima necessità dimostrando un gran senso di responsabilità e solidarietà. Il giorno successivo alcuni professori della sede di Anguillara hanno dato la loro disponibilità per portare i beni raccolti alla sede di Bracciano, da dove poi tutto il materiale raccolto è stato portato alla protezione civile di Bracciano per consegnarlo al paese sotto attacco.

Questo gesto ci ha fatto capire che è importante aiutare il prossimo e siamo fieri della nostra generazione che ha dimostrato un grande senso di unità nel compiere un atto di altruismo.

Gaia Clementini e Andrea Pochiero classe IV sez. I Anguillara