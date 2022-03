Roma, il Comune in aiuto dei… Comuni

Siglato dal Sindaco di Tolfa, Stefania Bentivoglio, e il Direttore della Polizia della Città metropolitana di Roma Capitale, Mario Sette, il contratto di comodato d’uso gratuito al Comune per un autocarro “pickup” da destinare alle attività di protezione civile e per il soccorso, richieste nel territorio dalla Città metropolitana, per i primi 36 mesi, rinnovabili a scadenza per espresso consenso.

“E’ con spirito di servizio verso i Comuni del territorio – ha detto il V. Sindaco Pierluigi Sanna – che la Città metropolitana svolge il proprio ruolo, assolvendo anche attraverso questi atti alla mission che caratterizza il nostro livello di governo, di coordinamento e sostegno allo sviluppo e alla sicurezza del territorio e delle nostre comunità. Dotare l’amministrazione comunale di Tolfa di un mezzo in più per le attività di protezione civile andrà certamente a vantaggio del presidio del territorio e a tutela dei suoi abitanti”.