Bracciano, riparte la pulizia straordinaria

Da lunedì 28 marzo è prevista la seconda fase della pulizia straordinaria della città, che comprende lo sfalcio e il diserbo delle erbe infestanti sui cigli stradali e marciapiedi che si protrarrà fino al 6 maggio. La terza fase, che riguarderà anche le frazioni, sarà comunicata a seguire.

Per facilitare le operazioni e per non arrecare danno ai veicoli parcheggiati saranno attivi i seguenti divieti di sosta con rimozione validi sempre dalle 7:00 fino a fine lavori, come da ordinanza n.19 pubblicata in data odierna.

Di seguito il calendario degli interventi:

28 e 29 marzo: Via delle Palme

30 e 31 marzo: Loc. Cinquilla

4 e 5 aprile: Via Borsellino e Traversa Paolo Borsellino

6 aprile: Via Campo della Fiera e via Don Valletti

7 aprile: Traversa Campo della Fiera (compreso parcheggio)

8 e 9 aprile: Via dei Lecci

11 aprile: Piazza Ulivi e dintorni

12 aprile: Via dei Pioppi

13 aprile: Via delle Betulle

14 e 15 aprile: Via Magnolie

19 e 20 aprile: Via dei Tigli

21 e 22 aprile: Via del SS Salvatore

26 aprile: Via di Cinquilla

27 aprile: Via Fabrizio De Andrè

28 aprile: Via Pierangelo Bertoli

2 e 3 maggio: Via Cupetta del Mattatoio

4 e 5 maggio: Via L. Domenici

6 maggio: Sentinella e scaletta San Clemente