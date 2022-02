Canale Monterano, due giornate di screening oncologici gratuiti

L’appuntamento è per giovedì 24 e venerdì 25 febbraio in Piazza del Campo, proprio davanti al Palazzo Comunale per due giornate dedicate alla prevenzione. Si eseguiranno screening oncologici dedicati e gratuiti per tutti i cittadini e le cittadine.

L’iniziativa è promossa dalla Asl Roma 4, dal Comune di Canale e dalla Società regionale Publipeas, che oltre a fornire i mezzi per gli esami di primo livello, metterà a disposizione anche il personale dedicato all’accoglienza e all’esecuzione dei test.

Nello specifico, a partire dalle ore 9 e fino alle 18, sarà possibile effettuare:

– HPV e PAP TEST per donne dai 25 ai 64 anni;

– MAMMOGRAFIA per donne dai 50 ai 74 anni;

– SCREENING COLON RETTO per donne e uomini dai 50 ai 74 anni;

“A poco più di un anno dalla Carovana della Salute -afferma Laura Aloisi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Canale Monterano – torniamo così a offrire ai nostri concittadini una grande opportunità di prevenzione gratuita e sul posto. Una grande opportunità per le donne e gli uomini della nostra Comunità, che potranno gratuitamente e in tutta sicurezza, monitorare il loro stato di salute.