In tv un omaggio a David Sassoli

Un omaggio. Dovuto. La 19° puntata di “Luce Nuova sui fatti” sarà interamente dedicata alla memoria di David Sassoli, giornalista e politico, recentemente scomparso. L’ex presiden-te del Parlamento Europeo aveva stretti legami nella Tuscia. E’ stato sepolto a Sutri.

Per ricordarlo avremo la testimonianza esclusiva di un suo amico trentennale, l’On. Giuseppe Fioroni, con lui esponente del cattolicesimo democratico italiano. Ci sarà quindi un’intervista altrettanto esclusiva al sindaco di Sutri, On. Vittorio Sgarbi, che ha partecipato al cordo-glio ed al lutto cittadino per la scomparsa di David Sassoli. A parlare di Sassoli avremo in studio Luisa Ciambella, già consigliere comunale del Pd di Viterbo, che ha partecipato alle iniziative del Centro Studi Aldo Moro a cui Sassoli ha dato tante volte il suo contributo.

Condurrà Gaetano Alaimo con la collaborazione del direttore di Tusciatimes.eu

Wanda Cherubini e l’opinionista fisso Stefano Stefanini.

Nel corso della puntata tornano le rubriche “Il Punto del Direttore” e “Dai Municipi di Roma e dai Comuni della Tuscia”. Per la prima sarà ospite l’ex sindaco di Viterbo Giovanni Maria Arena con cui parleremo ad ampio raggio dopo la fine del suo mandato al Comune di Viterbo, quindi ancora l’On. Giuseppe Fioroni; per la seconda intervisteremo il capogruppo del Pd al II Municipio Roberto Ferraresi sull’attività politico-amministrativa del suo Ente e per avere nuovi spunti di confronto con l Tuscia.

Con Wanda Cherubini intervisteremo il pres. naz. dell’Ucsi (Unione Cattolica Stampa italiana) Vincenzo Varagona, che ha conosciuto David Sassoli e parlerà anche dell’attività della sua Associazione.

Da questa settimana “Together” di Wanda Cherubini cambia ed andrà in onda su Tele La-zio Nord il sabato alle 19 con un doppio appuntamento: il secondo ed il quarto sabato del me-se. Sarà sempre parte integrante di “Luce Nuova sui fatti” e mi vedrà affianco di Wanda Cheru-bini per l’approfondimento politico-amministrativo legato ai temi della puntata. Questa setti-mana saranno ospiti: Fabio Barzellotti (segr. naz. Confael disabilità e atleta paraolimpico); Egidio Calistroni della palestra Fanum di Viterbo; Domenico Arruzzolo (pres. Viterbo con Amore) e Maurizio Casciani (Sorrisi che Nuotano Eta Beta).

Per le rubriche tematiche tornano “Pane e cinema” di Chiara Laratta; “Divulgamus” di Andrea Bonifazi; “Winear” di Eleonora Perone e “Gocce di benessere” di Monica Er-rani.

L’appuntamento è per giovedì 10 febbraio alle 21 per la 17° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 Dtt e 5629 Sky) e sui canali social della tra-smissione