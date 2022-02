Daniela Simeoni: “Grande giornata di consapevolezza”

Scuola, si rientra in sicurezza. Una giornata di screening

«L’amministrazione comunale di Trevignano Romano, al fine di garantire il rientro a scuola in sicurezza, ha realizzato una giornata di screening con tamponi rapidi somministrati gratuitamente a tutti gli studenti delle scuole presenti sul territorio comunale. Una bella giornata di consapevolezza dedicata alla verifica della diffusione del covid tra i bambini e gli studenti delle scuole locali che ha consegnato un mappatura molto utile per garantire serenità al rientro a scuola dopo le festività natalizie». Sono parole della consigliera delegata alla scuola Daniela Simeoni, che ha commentato l’iniziativa. «L’adesione volontaria allo screening che abbiamo effettuato con personale e procedure qualificate per il caso – ha poi proseguito – è stata rivolta anche al personale docente e personale ATA che operano nei nostri istituti, per agevolare il rientro in sicurezza della comunità scolastica. Un grazie particolare lo rivolgiamo alle famiglie, alla preside, alla vice preside e all’insegnante Stefania Plicato per il supporto che hanno dato per la buona riuscita di questo evento. Per l’organizzazione ringraziamo ovviamente l’ASL Rm4 per la sensibilità mostrata e ai nostri volontari della Protezione civile che hanno dedicato il loro tempo alla predisposizione logistica della giornata».