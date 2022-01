Il liceo Ignazio Vian finalista al Global Junior Challenge

Il progetto eTwinning di gemellaggio elettronico “Une agora pour l’Europe” fa parte dei 15 progetti finalisti, solo tre nel Lazio, selezionato per l’uso innovativo e inclusivo delle nuove tecnologie per un istruzione di qualità in emergenza da Covid-19, su 63 progetti presentati, nella categoria “Progetti fino a 18 anni”.

Le professoresse Françoise Altamura (conversazione francese) e Donatella Bonifazi (lingua e cultura francese) con la classe “5L” sezione “Esabac” (AS 2019/20) hanno collaborato alla realizzazione del progetto con le omologhe Fabienne Goizin, Céline Casili e la loro “Terminale” del liceo “Albert Camus” di Nîmes, Francia.

L’idea di partenza del progetto di gemellaggio elettronico eTwinning, iniziato il 20 gennaio 2020, era quella di proporre la tematica dei diritti umani attraverso l’uso del dibattito durante videoconferenze fra le due classi gemellate. Partendo dal regolamento d’istituto, si voleva portare gli studenti a riflettere sui diritti umani, stereotipi ed Europa in generale. Il progetto è stato modificato a causa del covid nel marzo successivo, con la collega francese e l’approvazione degli studenti, ed è stato ridimensionato per adattarlo alla situazione. Si è deciso di proseguire modificando le attività previste, mantenendo solo come prodotto finale l’e-book, visto che gli studenti erano in modalità “didattica a distanza”.



Un’altra prospettiva

Gli stessi studenti hanno deciso di concentrarsi sugli eventi che stavano vivendo, e hanno trattato i diritti umani da un’altra prospettiva, quella dell’impatto del covid su persone e individui europei scegliendo aree in cui erano più sensibili, come ambiente o solidarietà. I vincoli sono stati numerosi: lezioni limitate in videoconferenze, TIC e connessione limitati per alcuni studenti. In ogni caso si è riusciti a raggiungere due obiettivi, una chat e una videoconferenza. E gli studenti sono riusciti a ultimare l’e-book, consultabile tramite il link https://madmagz.com/fr/magazine/1781254#/