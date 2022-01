Volo cancellato Roma Fiumicino-Olbia, ai passeggeri 250 euro

Brutta giornata ieri per i passeggeri del volo Roma Olbia che è stato cancellato improvvisamente per cause riconducibili presumibilmente alla compagnia aerea Volotea. I viaggiatori possono richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Nella fattispecie, ieri, il volo Roma Fiumicino Olbia V7 1133, con partenza alle ore 08:55 è stato cancellato. Non si tratta dell’unica cancellazione che riguarda l’aeroporto di Roma Fiumicino. Sempre nella giornata di ieri si registrano anche altri disagi per i voli Catania Roma Fiumicino e ritorno W68177 e W68178.