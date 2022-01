Cancellati voli Catania-Fiumicino e ritorno, ai passeggeri 250 euro

Una vera e propria odissea per i passeggeri aerei, che, nella giornata di ieri, sono transitati dagli aeroporti di Catania e Roma Fiumicino. Disagi provocati dalla compagnia aerea Wizz Air, i cui viaggiatori possono richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004.

Nella fattispecie, ieri, il volo Catania Roma Fiumicino Wizzair W6 8177, con partenza alle ore 20 è stato cancellato. Disagi che sono stati riportati anche sul volo Roma Fiumicino Catania Wizzair W6 8178, che ha raggiunto la Sicilia dopo ben 9 ore di ritardo. La tratta, infatti, vedeva una partenza da Roma alle 21,55 di ieri, ma ha raggiunto Catania solamente alle 8:29 di questa mattina. Un ritardo ampio, che può essere equiparato ad una cancellazione del volo per i passeggeri che hanno dovuto trascorrere l’intera notte in aeroporto.

A causare i disagi sarebbe stato un probabile guasto tecnico ad un aeromobile della compagnia aerea Wizzair.