First Cisl, Caterina Scavuzzo nominata Segretario generale del Lazio

Caterina Scavuzzo è il nuovo Segretario Generale della First Cisl del Lazio e sarà coadiuvata dai neoeletti Francesco Pinci e Massimo Zampa.

Le elezioni si sono svolte nell’ambito del II congresso regionale della struttura sindacale della First Cisl del Lazio, nelle giornate del 19 e 20 gennaio, presso il centro congressi dell’Hotel Eur Colombo di Roma.

Durante lo svolgimento dei lavori è intervenuto il Segretario generale della Federazione nazionale Riccardo Colombani, con una puntuale disamina sullo stato generale del settore creditizio e assicurativo, nonché sulle importanti sfide che dovrà affrontare il Paese nell’ambito del miglior utilizzo dei fondi previsti dal PNRR.

La neoeletta Segretaria Generale, Caterina Scavuzzo, ha dichiarato: “Sarà importante sostenere con determinazione l’azione di sviluppo del nostro Sindacato in tutta la Regione, collaborando con tutte le strutture territoriali della First Cisl del Lazio che stanno svolgendo un lavoro fondamentale a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori delle categorie da noi rappresentate. Dovrà essere inoltre portata avanti l’iniziativa di costituzione di un Osservatorio economico Regionale, con tutte le Istituzioni e le rappresentanze civili dei vari territori, al fine di invertire il fenomeno della desertificazione bancaria e di migliorare l’accesso al credito per le famiglie e le imprese”.