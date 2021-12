Daniele Leodori ha chiuso la campagna “Sicuro sul web”

Da oggi sarà online il video messaggio del Vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, che chiude la campagna del Corecom, avviata in occasione della “Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, sulle tematiche della Dipendenza, dell’Odio in Rete, del Cyberbullismo, del Sexting e dell’Adescamento.

“Abbiamo voluto rivolgerci direttamente a ragazzi e ragazze, – dichiara la Presidente del Corecom, Maria Cristina Cafini –, veicolando i messaggi sui canali social che utilizzano quotidianamente, usando il loro linguaggio e coinvolgendo nella campagna anche due ‘influencer’ dell’universo giovanile, Massimiliano Caiazzo, giovane attore di grande talento, protagonista della serie tv ‘Mare Fuori’, e la giovane attrice Marzia Onorato, una delle protagoniste del film ‘Qui rido io’ di Mario Martone. Il nostro obiettivo è quello di informare e sensibilizzare i giovani sui pericoli del web, indirizzandoli a un uso consapevole e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione, consentendo loro di interagire con gli altri nella massima sicurezza e nel rispetto delle regole e della legalità, contro ogni forma di diffusione di violenza e dell’odio”.