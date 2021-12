Coldiretti, mercato di “Campagna amica” , apertura straordinaria

Valorizzazione e promozione dei prodotti tipici locali e del patrimonio di biodiversità al centro del progetto promosso da Coldiretti Lazio e approvato dall’Arsial, che a riguardo ha emanato un bando vinto dalla federazione regionale.

Due gli appuntamenti in programma per la giornata di oggi, al Mercato di Campagna Amica di via Tiburtina, 695 a Roma con l’apertura straordinaria fino alle 14 e a Viterbo in via Francesco Baracca, 81 sempre fino alle 14. Una giornata a tema che sarà dedicata al pranzo di Natale con una guida ai piatti tipici della tradizione laziale e alle loro ricette.

Un progetto che si articola in varie fasi che si articolano in percorsi enogastronomici, workshop e degustazioni. Come è accaduto a Latina, dove la federazione provinciale di Coldiretti ha organizzata una degustazione dei prodotti tipici locali o a Frosinone dove è avvenuta l’esposizione dei prodotti a chilometro zero in eventi tematici al mercato di Campagna Amica.

Previsto il coinvolgimento della aziende agricole del territorio, i veri ambasciatori del Made in Lazio, custodi di antiche tradizioni che si tramandano da generazioni. Saranno loro i protagonisti delle giornate a tema in cui esporranno i loro prodotti genuini e a chilometro zero all’interno dei mercati di Campagna Amica, come quello del Tiburtino, dove giovedì sarà possibile degustare pane, salumi, olio, dolci, formaggi, yogurt e il latte fresco o la prima birra sostenibile realizzata con le foglie di olivo del Lazio.

“I nostri consumatori – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – sono sempre più sensibili ai temi della biodiversità, alla salubrità dei prodotti e alla sicurezza alimentare. A queste necessità riescono a trovare risposta nei nostri mercati, che sono particolarmente attenti a queste tematiche. La pandemia ha dimostrato quanto sia importante l’agricoltura e ha avvicinato un numero maggiore di persone ai nostri mercati di Campagna Amica”.

Un progetto che mira a promuovere anche le attività connesse all’agricoltura come la Fondazione Campagna Amica e Terranostra a sostegno della diffusione, della vendita diretta e dell’agriturismo.

“Tra i nostri obiettivi di questo progetto – conclude Granieri – c’è quello di favorire lo sviluppo locale, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l’ambiente, curare il paesaggio e migliorare la qualità della vita in campagna. Vogliamo, inoltre, aprire le aziende ai consumatori e avvicinare la città alla campagna. Lo stiamo già facendo attraverso iniziative che coinvolgono le scuole e gli istituti di formazione professionale, ma anche il mondo della cultura. Puntiamo ad accorciare la filiera e sviluppare una rete di vendita a chilometro zero. Il nostro intento è quello di tutelare la qualità dei prodotti e facilitare la libertà di scelta alimentare del consumatore, attraverso la promozione del Made in Italy, come risorsa locale ed espressione di identità del territorio”.