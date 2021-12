Auguri e onori in casa Bracciano basket

Serata prenatalizia in casa Bracciano basket, dove è andato in scena un incontro a tinte rossoblu utile per lo scambio d’auguri. A dettare i tempi Luciano Cioce, deus ex machina del sodalizio cestistico locale, che ha fatto gli onori di casa, presentato staff (incluso coach Gigi Satolli) e atleti, portato in alto l’idea della pallacanestro in un luogo dove non manca la passione, ma c’è qualche piccolo è problema da risolvere con il teatro degli allenamenti. Presente anche il sindaco Marco Crocicchi, che alla fine è stato incoronato anche lo con la sciarpa del club. Alla fine scambio doni e accompagno di una sorta di “pre-cena” iin piedi, ovviamente con tutte le dovute attenzioni per le normative anticovid. (M.M.)