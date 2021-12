Luce nuova sui fatti, ultimo anno del 2021

“Luce Nuova sui fatti”, puntata natalizia e arrivederci al 2022. Tantissimi gli ospiti che parteciperanno alla 13° e ultima puntata del 2021 del format settimanale tematico d’approfondimento condotto da Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni.

All’inizio della trasmissione manderà il suo saluto Mons. Lino Fumagalli, Vescovo di Viterbo. Il Natale è un momento di riflessione e bilancio: con il messaggio di S.E. Fumagalli partiremo per parlare dell’attualità e delle urgenze per un 2021 che, pur avendo avuto ancora l’emergenza Covid, ha dato qualche segnale di speranza grazie alla vaccinazione ed alle riaperture. Anche Papa Francesco ha parlato di speranza e di spirito positivo per affrontare le tante problematiche attuali, il Vescovo Fumagalli le attualizzerà per la realtà della Tuscia.

Ci ha rilasciato un’intervista sul bilancio dell’attività svolta nel 2021 anche il Col. Andrea Antonazzo, Comandante provinciale dei Carabinieri di Viterbo.

Saranno ospiti il sindaco di Viterbo Giovanni Arena in studio ed il neopresidente della Provincia Alessandro Romoli in collegamento. Parleremo con Arena di un anno di lavoro amministrativo e, con Romoli, delle linee guida del suo mandato. Insieme a loro sarà ospite in studio, per la puntata natalizia di “Luce Nuova sui fatti”, Tiziana Governatori, eletta pochi giorni fa presidente di Federlazio Viterbo ed imprenditrice di successo. Ospiti della 13° puntata saranno anche il Segretario gen. della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo Francesco Monzillo ed il Sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci: con il primo parleremo dell’andamento economico della Tuscia nel 2021 e con il secondo, membro del Comitato delle Regioni dell’Ue, dell’importanza dell’Europa sulla vita di tutti noi.

Condurranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni, in studio Wanda Cherubini (direttore di Tusciatimes.eu), Emanuela Ferruzzi ed Edoardo Ciccarelli.

Nel corso della trasmissione si parlerà delle prossime novità di “Luce Nuova sui fatti” con nuovi collaboratori che si faranno conoscere. Crediamo che l’unione faccia davvero la forza: ecco l’invito ai colleghi conduttori degli altri programmi di TLN di dire la loro. Interverranno infatti in studio Daniela Proietti di “Detto da voi” e Claudio Petricca di “Diretta Sport”. Manderanno il loro saluto, registrato, invece, Alessio Campana di “Studio Stadio” e Valentino Cesarini, Alessia Spolverini e Chiara Salvatori di “Footbal club”.

Nella seconda parte della trasmissione si parlerà, come da format, di sport. Il panorama di calcio regionale proseguirà con la Flaminia Civita Castellana. Saranno ospiti il presidente Francesco Bravini e l’allenatore Federico Nofri.

L’appuntamento è per giovedì 23 dicembre alle 21 per la 12° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629 e 848 Dtt) e sui canali social della trasmissione