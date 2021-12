Solidarietà ad Ariccia con l’iniziativa “Aggiungi un Posto a Tavola”

Si è svolta ieri sera ad Ariccia una cena di solidarietà a favore di persone che vivono un momento di difficoltà a causa dell’emergenza covid ancora in corso. L’iniziativa dal titolo “Aggiungi un posto a Tavola” è stata organizzata dal Comitato Festeggiamenti del Comune di Ariccia in collaborazione con l’Associazione Fraschette, l’ Unione Commercianti, l’Associazione Amici per caso, l’Associazione KO al Bullismo, la Misericordia di Ariccia e la Zapatilla (ristorazione e catering). Nel corso della serata presentata dall’attrice Francesca Brandi e da Fabrizio Di Candia ( consulente Mediaset) e animata dai Dj Charly e Riccardo di Lazzaro , sono stati donati ai bambini presenti dolciumi e piccoli doni. Presente all’iniziativa natalizia l’amministrazione Comunale di Ariccia rappresentata dal sindaco Gianluca Staccoli, il vice sindaco Giorgio Leopardi, dall’assessore ai Servizi Sociali Loredana Mariani, dall’assessore ai Lavori Pubblici Michele Serafini, dal consigliere delegato a Sport, Turismo e Spettacolo Danilo Costantini ( tra i collaboratori di “Aggiungi un Posto a Tavola”) e dal consigliere comunale Enrico Indiati.

“Siamo contenti- sottolineano Ermanno Bravetti( presidente), Rosanna Desideri( vice presidente) e Letizia De Salvo( tesoriere) del Comitato Festeggiamenti- di esser riusciti ad organizzare una serata all’insegna dello svago e del divertimento per alcune famiglie di Ariccia particolarmente provate dalla drammatica situazione che stiamo vivendo. L’augurio è che il prossimo anno si riesca a ripetere un evento bello come questo in libertà, senza mascherine e restrizioni. Grazie di cuore a chi ha collaborato alla buona riuscita dell’iniziativa”.