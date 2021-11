Cerveteri, con Scuolambiente “Grande Festa dell’Albero” alla “Grande Quercia”

A Cerveteri, ai piedi della Quercia Monumentale di Largo Almuneacar torna un appuntamento tipico del mese di Novembre: la Festa dell’Albero. Ad organizzarla, l’Associazione di Maria Beatrice Cantieri Scuolambiente, realtà che da 30anni lavora nel territorio e nelle scuole per sensibilizzare la cittadinanza e in particolar modo studenti e piccoli al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del territorio e dell’ambiente. L’appuntamento è per domani, giovedì 18 novembre alle ore 09:00, sotto la Grande Quercia.

“L’Associazione Scuolambiente è una realtà importantissima nel nostro territorio, da 30anni grazie all’impegno e al lavoro di tanti volontari porta tra i giovani, gli adulti del domani, i valori del rispetto e la tutela dell’ambiente – dichiara Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri – la Festa dell’Albero è un appuntamento che la nostra Amministrazione ha voluto istituire oramai 9 anni fa, e che adesso è diventato una tradizione per la nostra città. Con Scuolambiente sono tantissimi i progetti che quotidianamente si realizzano nelle scuole e di questo, ringrazio la Presidente Maria Beatrice Cantieri e tutti i suoi volontari, sempre in prima linea per la difesa e la tutela dell’ambiente”.

“La Grande Quercia di Largo Almuneacar, divenuta nella primavera di quest’anno Albero Monumentale – prosegue la Gubetti – è un simbolo della nostra città e siamo felici che anche quest’anno, la tradizionale Festa dell’Albero sia dedicata proprio a questa pianta dall’inestimabile valore. Sarà l’occasione anche per rassicurare tutti i nostri concittadini sulla stato di salute del nostro Albero Monumentale e spiegare che il disseccamento dell’apparato fogliare è dovuto ad un attacco di insetti che è costantemente monitorato e che l’amministrazione ha già messo in programma gli interventi che saranno fatti nei tempi previsti dai tecnici agronomi”.

Come sempre, la Festa dell’Albero sarà dedicata ai bambini delle scuole del territorio. Parteciperanno i bambini delle sezioni B e C della Scuola per l’infanzia Maria Montessori Istituto Comprensivo Giovanni Cena, gli alunni della Scuola primaria classi 2A e 2B, Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto e gli Studenti della Scuola Secondaria classi 2B e 2D, Istituto Comprensivo Giovanni Cena. “La festa poi proseguirà nei prossimi giorni con la marcia degli Alberi realizzata in collaborazione con le scuole di Valcanneto dei I Terzi e di San Martino, i ragazzi marceranno insieme ed insieme piantumeremo nuovi alberi nell’area verde di largo Giordano a Valcanneto. Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che si sono adoperati per la realizzazione di questa festa, in primis alle maestre di tutti i plessi che hanno aderito con entusiasmo al progetto e ai dirigenti scolastici che le hanno supportate, a tutta la squadra di Scuola Ambiente capitanata dalla infaticabile Maria Beatrice Cantieri, alla Multiservizi Caerite e poi alla Polizia Locale, La Protezione Civile e la Croce Rossa italiana che con il loro supporto e personale renderanno possibile questo festa.