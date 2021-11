Covid, Minnucci: “Asl 4 in prima linea per affrontare una nuova ondata”

“Le notizie di questi giorni purtroppo parlano di una pandemia che non vuole abbandonare le nostre vite e contagi che continuano a crescere. Se quindi da un lato è indispensabile proseguire la campagna vaccinale (visto che sono i non vaccinati, anche secondo il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, a trainare l’aumento dei contagi) dall’altro il sistema sanitario è chiamato a mettere in campo risposte straordinarie. Per questo non posso che plaudire all’iniziativa della ASL RM4, sempre in prima linea in questa battaglia contro il Covid, che ha annunciato che si partirà con l’erogazione degli anticorpi monoclonali anche all’ospedale Padre Pio di Bracciano.

L’erogazione avverrà in regime ambulatoriale sui pazienti asintomatici o pauci-sintomatici, in modo da permettere di ridurre la durata media dei sintomi e quindi il rischio di deterioramento delle condizioni fisiche e quindi di ricovero”. Lo ha dichiarato in una nota il Consigliere Regionale Emiliano Minnucci.