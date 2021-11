Cerveteri, acqua, luce, gas e telefono: contributi per il pagamento delle bollette

Una importante opportunità per il pagamento delle utenze domestiche per l’annualità 2020.

È online il bando per la concessione di contributi integrativi per le famiglie che vivono una situazione di difficoltà economica per fronteggiare il regolare assolvimento al pagamento delle bollette. Il contributo riguarda la fornitura del servizio idrico, di energia elettrica, gas e rete telefonica fissa.

Sono ammessi al contributo tutti i cittadini aventi cittadinanza italiana, oppure la cittadinanza di un Paese dell’Unione Europea o in possesso di regolare permesso di soggiorno, che abbiano la residenza anagrafica nel Comune di Cerveteri e nell’immobile per il quale viene richiesto il contributo e che presentino un ISEE del nucleo familiare non superiore a € 7mila.

La domanda va presentata allegando copia di un documento di identità, permesso o carta di soggiorno per i cittadini extracomunitari, attestazione ISEE in corso di validità del richiedente e copia della bollettazione di una o più relativa la fornitura di utenze domestiche riguardante i consumi avvenuti nell’anno 2020 di fornitura idrica, elettrica, gas e rete telefonica fissa.

Sarà concesso un contributo massimo di 500euro. Si può presentare domanda entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 26 novembre al Protocollo Generale dell’Ente, sito al Parco della Legnara. È possibile presentare la domanda anche tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it

Le domande raccolte verranno esaminate e poste in un’apposita graduatoria in ordine di valore ISEE, con il valore minore in posizione più alta. A parità di ISEE, l’ordine darà dettato dal maggior numero di componenti del nucleo familiare. Per ogni informazione o richiesta di chiarimento chiamare il numero 0689630209

“Un’opportunità importante per le famiglie di Cerveteri – dichiara Francesca Cennerilli, Vicesindaca e Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cerveteri – un bando che consente alle persone in difficoltà di avere un contributo fondamentale. Partecipando, qualora fossero in possesso dei requisiti previsti dal bando, le persone potranno ricevere un aiuto davvero concreto relativamente le utenze della propria abitazione per l’anno 2020, un anno che purtroppo a causa della pandemia è stato nefasto non solo da un punto di vista sanitario e umano, ma anche economico e sociale. Il personale dell’Ufficio Servizi Sociali è già operativo e a disposizione di tutte le famiglie che vorranno ricevere informazioni e sin da ora li ringrazio per l’importante lavoro che svolgono per la cittadinanza”.