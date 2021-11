Cerveteri, successo per la raccolta alimentare: pacchi già in consegna alle famiglie

“Quella di sabato è stata una straordinaria giornata di solidarietà. La raccolta alimentare organizzata dal Gruppo Comunale di Protezione Civile insieme alla G.S. Cerveteri Runner davanti i Supermercati Carrefour e CONAD è stata un successo. Oltre 20 carrelli completamente strapieni di prodotti di prima necessità, che già dalle prime ore di ieri i Volontari di Protezione Civile stanno provvedendo a consegnare a casa delle famiglie in difficoltà economica della nostra città. La generosità della cittadinanza è stata ancora una volta encomiabile. Pasta, pomodori pelati, tonno, olio, legumi, tantissimi prodotti per la colazione, prodotti per l’infanzia: insomma, tutto ciò che può occorrere per comporre un pacco alimentare capace di poter offrire un sostegno tangibile a chi è più in difficoltà. A tutti quanti i Volontari impegnati, che anche sotto la pioggia non hanno mollato di un centimetro, ai cittadini e alle Direzioni e al personale dei due supermercati, che come sempre hanno accolto l’iniziativa con estremo entusiasmo, a nome mio e dell’Amministrazione comunale tutta il mio più vivo e sincero ringraziamento”.

A dichiararlo è Alessio Pascucci, Sindaco di Cerveteri, commentando i risultati della raccolta alimentare di sabato 6 Novembre.

“Tra Gruppo Comunale di Protezione Civile e Cerveteri Runner è nata una splendida sintonia – prosegue il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – insieme infatti ogni mese si dedicano un fine-settimana a questa attività di raccolta di generi alimentari che permette di aiutare un numero davvero importante di persone, che in questo modo avranno un sostegno certo e concreto in un periodo obiettivamente difficile davvero per tutti. Una menzione speciale ci tengo a farla a Loredana Ricci, allenatrice dei Cerveteri Runner che ogni volta riesce a coinvolgere i suoi atleti in questa grande iniziativa: eccellenti nello sport e anche nella solidarietà!”.

La raccolta alimentare è diventata oramai un appuntamento mensile immancabile a Cerveteri. Ogni mese sono sempre tante le persone che contribuiscono al successo dell’iniziativa, dedicando sempre un pensiero speciale ai più piccoli. Questa volta infatti, nel maxi-carrello solidale non sono mancati prodotti sfiziosi e gustose leccornie anche per i più piccoli, come cioccolate, coca-cola, succhi di frutta e dolci.

“Le attività solidali del Gruppo Comunale di Protezione Civile continueranno anche nei prossimi mesi – conclude Pascucci – una straordinaria rete solidale che i volontari coordinati dal Funzionario Renato Bisegni, al quale va il mio plauso per il grande lavoro che quotidianamente svolge, hanno avviato in una maniera capillare sin dai primi giorni del lockdown del 2020 e che oggi continuano a tenere in piedi con forza e costanza. A tutti loro e a tutti coloro che sostengono con convinzione questa iniziativa, infinitamente grazie!”.