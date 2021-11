“Pezzi” in scena al Teatro Boni di Acquapendente

La stagione del Teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Nardi, prosegue con lo spettacolo vincitore del Roma Fringe Festival 2019. Domenica 14 novembre 2021, alle ore 17.30, sul palco aquesiano va in scena “Pezzi. Si vive per imparare a restare morti tanto tempo” con Ilaria Fantozzi, Ilaria Giorgi e Claudia Guidi, per la regia e la drammaturgia di Laura Nardinocchi. Una produzione Florian Metateatro, Rueda Teatro e Theatron Produzioni.

“Pezzi” nasce da un lungo e intenso lavoro scenico che per circa nove mesi ha assorbito le energie della regista e delle attrici. Un processo attento e preciso, in cui si sono condivisi quadri, immagini, pensieri, poesie, esperienze, spaccati di vita. E che, passo dopo passo, ha dato vita a uno spettacolo che parla di morte, ricordi, paure, legami, dolore, vissuti. Al centro c’è il racconto di una perdita, una lacerante mancanza nella vita di tre donne, una madre e due figlie. Questo tema viene affrontato in una limpida e dura rappresentazione della realtà. Le tre donne, in diverse fasi della vita, sono messe di fronte al lutto e costrette a dover in qualche modo reagire, attraverso percorsi tortuosi, che separandole riescono infine a ricongiungerle.

Il tutto si svolge in casa in un giorno di festa, l’otto dicembre, quello in cui si iniziano a preparare le feste natalizie. C’è da fare l’albero, si parla del cenone, degli ospiti, dei regali e dei desideri, ma il lutto, il dolore di una figura maschile strappata via aleggia ancora su queste donne. È difficile capirsi, trovarsi, incontrarsi. È difficile parlare, stare nel silenzio è insopportabile. Soprattutto, è difficile evitare di ricordare: “La memoria ha il movimento della marea. Puoi solo subirla e semmai scansarti, se proprio non vuoi bagnarti i piedi”.