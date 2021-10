A Trevignano col “Nuovo cinema paradiso” e le musiche di Morricone

Nella costruzione di un’opera cinematografica la colonna sonora è tanto una struttura portante quanto un’arte a sé stante che può vivere di vita autonoma. Uno dei massimi esempi di composizione creativa in grado di interagire perfettamente con le immagini e il senso narrativo del film d’autore e, al tempo stesso, di sviluppare un percorso sonoro autonomo per vie discografiche e concertistiche è stata l’opera del Premio Oscar Maestro Ennio Morricone. Un omaggio alla sua creatività e al linguaggio e mestiere della musica da film verrà reso nell’ambito della rassegna a cura di Agis-Anec Lazio I CINEMA: “SALE” DELLA VITA in programma sabato 20 novembre alle ore 19:00 al Cinema Palma di Trevignano Romano, quale tappa di un percorso che mira a resituire alla sala cinematografca la sua funzione di luogo attivo di partecipazione e condivisione emotiva.

Ad aprire la serata, introdotta da Claudio Giustini, curatore artistico dell’iniziativa, sarà il concerto di Mike Applebaum, amico e trombettista per tre decenni di Ennio Morricone che, in collaborazione con l’arpista Lucia Antonacci, con la quale forma il duo Harping On Jazz Project, proporrà alcune fra le più belle pagine musicali cinematografiche scritte dal Maestro Morricone, sapientemente riarrangiate, per metterne in risalto il pregiato tessuto timbrico. Uno spettacolo ricco di brani indimenticabili ed aneddoti, alla scoperta del profilo personale del grande compositore, che anticiperà la proiezione di una delle sue opere più significative, “Nuovo Cinema Paradiso”, diretta da Giuseppe Tornatore, e qui riproposta nella sua versione originale. Il tema d’amore del film, uno dei leitmotiv divenuto un evergreen per ogni interprete di ogni genere musicale, è stato composto da Andrea Morricone.

Il concerto è un evento in collaborazione con Orchestra Itlaiana del Cinema e Forum Studios.

L’ingresso alla serata è di € 5 previa presentazioni del green pass. Info, biglietti e prenotazioni sul sito del cinema: www.cinemapalma.com