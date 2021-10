Bracciano, il 29 omaggio a Fantozzi

Un omaggio al grande e compianto Paolo Villaggio, in occasione del novantesimo anniversario dalla sua nascita, e il racconto di una storia professionale e di profonda amicizia che lo legò ad una delle protagoniste di punta del ciclo fantozziano, la “Pina” nazionale, saranno gli ingredienti della terza serata dell’iniziativa I CINEMA: “SALE” DELLA VITA, organizzata dall’AGIS con il sostegno della Regione Lazio ed in collaborazione con ANEC Lazio, fortemente voluta per far rivivere nelle sale cinematografiche di sette comuni laziali il sapore e la passione di vivere il cinema da vicino. Venerdì 29 ottobre, alle ore 19, l’appuntamento sarà dunque al Cinema Virgilio di Bracciano con Milena Vukotic che, coordinata dal giornalista e critico cinematografico Franco Montini, oltre a ripercorrere alcune tappe della propria carriera, ricorderà i momenti salienti di “Fantozzi contro tutti”, il terzo capitolo filmico della saga, quello più ricco di gang e battute di cui, tanto per citarne una, fu memorabile per l’immaginario collettivo italiano la sequenza della gara ciclistica in cui Fantozzi montava in bicicletta alla bersagliera. Fu proprio in questo film, l’unico dove Villaggio firmò la regia insieme ad un ancora pressoché sconosciuto Neri Parenti, poi unico regista dei sei successivi episodi, che la Vukotic interpretò per la prima volta il ruolo della moglie, una “vittima” della situazione coinvolta in alcuni meccanismi di reazione alla stravagante famiglia, come l’innamoramento per il fornaio Cecco, un Diego Abatantuono in pieno rodaggio cinematografico, col quale stabilisce un rapporto di continui giochi e doppi sensi di natura sessuale. “Fantozzi contro tutti”, uscito nelle sale nel 1980, inaugurò un filone comico stilistico quasi da cartone animato, che fu ben presto imitato o da cui semplicemente si ispirarono numerose commedie italiane successive. Il film verrà proiettato al termine dell’incontro. L’ingresso alla serata è di € 5, previa presentazione del green pass. Info, prenotazioni e biglietti al sito del cinema: www.fronteracinemas.com