Marino, Bruognolo e le congratulazioni al nuovo sindaco

Mi congratulo con il nuovo sindaco di Marino Stefano Cecchi per aver condotto una campagna elettorale all’insegna del fair play, ricca di idee e contenuti, frutto del suo costante impegno sul territorio. A lui va il mio ringraziamento e il mio augurio di buon lavoro.

Un altro grazie va al coordinatore locale, ai membri del direttivo , ai candidati e agli elettori della Lega che si sono spesi per un risultato straordinario. La Lega sarà rappresentata a Palazzo Colonna da i consiglieri eletti Anna Martella, Eugenio Pisani, Paolo Esposto e Francesca Puliti. Per Marino si apre finalmente una stagione di speranza. Noi della Lega saremo a fianco del sindaco Cecchi per mettere in campo quei progetti e quelle iniziative attese da tutti i cittadini di Marino. Così in una nota Tony Bruognolo Segretario politico della Lega provincia Roma Sud.