Ariccia, certificati anagrafici in tabaccheria

A partire da oggi, lunedì 18 ottobre, i certificati anagrafici per il Comune di Ariccia possono essere rilasciati anche in alcune tabaccherie del territorio. Si tratta di un innovativo servizio nato da una convenzione siglata tra il Comune di Ariccia e la F.I.T. (Federazione Italiana Tabaccai), coadiuvata dalla Novares, società del gruppo F.I.T.

Le tabaccherie che partono in via sperimentale per il nuovo progetto sono cinque e sono dislocate nelle varie aree del territorio, a copertura dell’intero Comune. In una seconda fase l’adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate F.I.T. del Comune, quindi il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, diventando una grande rete civica al servizio dei cittadini.

“Per un cittadino potrebbe non essere agevole recarsi nella sede del Comune per ottenere un certificato – spiegano il Sindaco di Ariccia Gianluca Staccoli ed i consigliere comunale Gianmarco Gasperini- abbiamo pensato, quindi, in collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai, di introdurre questo servizio di anagrafe sul territorio per semplificare le richieste, dare risposte immediate e azzerare la distanza tra Istituzione e cittadino”.

“Siamo davvero soddisfatti di poter collaborare con le istituzioni affinché le nostre attività possano essere vicine ai cittadini, agevolandoli nelle loro incombenze quotidiane e svolgendo così anche una funzione di servizio – dichiara il Presidente della Federazione Italiana Tabaccai della Provincia di Roma, Simone Brini. – La nostra categoria ha ben risposto a questo nuovo progetto e, presto, altre tabaccherie vi aderiranno”.

Infine, dal mese di Novembre, potranno aderire al progetto di Ariccia tutte le Tabaccherie Associate a F.I.T. che, ricordiamo, potranno rilasciare anche certificati della Camera di Commercio.

TUTTI I CERTIFICATI CHE POTRANNO ESSERE RILASCIATI DALLE TABACCHERIE

– Anagrafico di NASCITA

– Anagrafico di MORTE

– Anagrafico di MATRIMONIO

– di CITTADINANZA

– di Esistenza in VITA

– di RESIDENZA

– di Stato CIVILE

– di Stato di FAMIGLIA

– di Stato di FAMIGLIA e di Stato CIVILE

– di residenza in CONVIVENZA

– di Stato di Famiglia AIRE

– di Stato LIBERO

– Anagrafico di UNIONE CIVILE

– di CONVIVENZA

COSTO

Il costo di tutti i documenti rilasciati nei tabaccai è di 2,00 €, iva compresa.