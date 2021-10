“Altre strade” di Adio Provvedi, presentazione a Viterbo

È in programma2021 alle ore 16 a, presso l’Orto Botanico “Angelo Rambelli” dell’Università della Tuscia (Strada Bullicame), la presentazione del libro “Altre strade. Itinerari sulle strade bianche tra Lazio, Umbria e Toscana, Storie di resistenza rurale” di, pubblicato da Iacobelli editore, realizzato con la collaborazione di Filippo Belisario e con illustrazioni e mappe di Pietro d’Antoni.

“Altre strade” propone tre itinerari da percorrere in macchina e a piedi nel territorio compreso tra alto Lazio, bassa Toscana e Umbria occidentale, in un’area dove i confini si percepiscono solo dai cartelli stradali o dalle carte geografiche. Il fascino di immergersi in un territorio ancora integro e avulso dal turismo di massa, all’insegna dell’andare piano attraverso rotte lontane dalla viabilità principale, dove la meta è poco più di un pretesto per assaporare un viaggio fatto di paesaggi e incontri con i testimoni del mondo agreste che è stato e con i protagonisti, spesso molto giovani, di una nuova “resistenza rurale”.