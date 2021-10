Lo sport come scuola di valori, Vallerano apre la strada

Neanche la prima avvisaglia di freddo ha fermato la corsa di “Sport scuola di valori”, ideato dal presidente dell’ASAD Massimo Ercoli (che fra le altre cose organizza anche la Straccapaesi) col patrocinio del Comune di Vallerano. Alla “Polveriera”, all’aperto per rispettare le regole-Covid e a due passi dal campo sportivo valleranese, l’incontro è scivolato leggero, incorniciato dalle presenze di Sandro Donati, l’uomo che più di ogni altro ha combattuto e continua a combattere il doping, di Emanuela Olivieri, moglie di Pietro Mennea, della campionessa mondiale di karate Alma Spahic, dall’allenatrice Loredana Ricci e dal pluricampione master Rolando Di Marco. Ad aprire i lavori, moderati dal giornalista Massimiliano Morelli, c’è stato il padrone di casa, il sindaco Adelio Gregori, e con lui il deus ex machina dell’evento (giunto alla seconda edizione) Massimo Ercoli e il consigliere con delega allo sport del comune valleranese Ilenia Ercoli. L’occasione ha dato fra le altre cose l’opportunità di presentare il libro “I signori del doping“, edito da Rizzoli, firmato da Donati, e il volume “Monaco 1972. Una tragedia che poteva essere evitata”, scritto da Pietro Mennea e pubblicato grazie alla moglie, che ha pensato bene di dare alle stampe un manoscritto scritto dalla “Freccia del sud” sul ricordo della strage vissuta ai Giochi olimpici disputati in Baviera. Presente fra gli altri anche Francesco De Santis, poche ore dopo la medaglia d’argento conquistata ai campionati italiani di categoria sui 300 metri. Chicche, aneddoti, storie di vita vissuta, fra i tanti c’è da rammentare l’amarcord di Manuela Olivieri, pronta a descrivere il primo pranzo vissuto fra papà Olivieri e l’ospite (all’epoca neofidanzato) Mennea. «Pietro – ha raccontato la signora Olivieri – si ritrovò con mio padre che pretendeva di spiegargli come si corrono i 100 metri. Fu buffa la prima volta di due uomini che hanno avuto un grande legame affettivo». Per la cronaca, a breve saranno comunicate le date della prossima “Straccapaesi” e della terza edizione di “Sport scuola di valori”, così da recuperare il tempo smarrito, complice la pandemia. L’evento “Sport scuola di valori” va in onda questa sera su TeleLazioNord alle 20.30.