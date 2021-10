Vitorchiano, attivata l’illuminazione notturna in via La Nova

Attivato a Vitorchiano l’impianto di illuminazione notturna in Via La Nova, nel primo tratto asfaltato della strada, dando così finalmente risposta a una specifica esigenza dei residenti di un comprensorio che, purtroppo, ne era ancora sprovvisto

L’amministrazione comunale ricorda che nei mesi scorsi sono state eseguite anche le attività del primo step dei lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, con particolare riferimento a Piazza Umberto I, Via Manzoni e al primo tratto di Via Teverina. Il fine è illuminare meglio consumando meno energia e rendendo più luminosi, fruibili e sicuri ulteriori tratti di strade comunali. A queste attività ne seguiranno altre, con un lavoro molto più corposo, per ulteriori 400 punti luce.

Si tratta di interventi che, oltre a dare maggior visibilità nelle ore notturne e ad aumentare la sicurezza stradale, rappresentano un tassello del più ampio progetto del Comune volto a una maggiore sostenibilità ambientale del proprio patrimonio, come dimostrano anche i numerosi interventi, tra caldaie, pannelli fotovoltaici, nuovi infissi e cappotto termico, eseguiti negli immobili scolastici. Tutti lavori che si tradurranno anche in risparmi in bolletta, con risorse che, nel futuro, potranno essere liberate e utilizzate per altre finalità.

Nei prossimi giorni, inoltre, si proseguirà con il ripristino dei punti luce e dei lampioni eliminati per motivi di sicurezza nelle scorse settimane in diverse vie del territorio tra cui Via dei Tigli e Via Bachelet.