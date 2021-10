Krassym torna in tv con “Stai con me”

Dopo il grande successo delle scorse edizioni radiofonice di “Stai Con Me”, il conduttore Krassym, recentemente premiato come “personaggio televisivo dell’anno” su Odeon TV, dal 9 Ottobre sarà nuovamente in radio, e per la prima volta sulle magiche frequenze di Radio italia Anni 60 Roma. Giornalista, conduttore radio/televisivo, Krassym torna in radio con il suo cast storico, che lo ha accompagnato nelle precedenti edizioni radiofoniche ottendendo un grande successo di pubblico. Un ritorno, quello radiofonico, spumeggiante e ricco di sorprese che terrà compagnia agli amici radioascoltatori ogni Sabato pomeriggio, in diretta dagli studi radiofonici di Roma, dalle ore 17:00. Si tratta di un’appuntamento settimanale dalla durata di 60′ minuti con collegamenti, interviste e tanta buona musica.

È ancora una volta record per “Stai Con Me”, il format radio-televisivo ideato nel 2015 da Krassym e Valerio Schiavulli, che quest’anno raggiunge un traguardo importante ed inaspettato in quanto raddoppierà i suoi appuntamenti! infatti, ci sarà la versione televisiva che andrà in onda (a partire dal 6 Ottobre) ogni Mercoledi alle ore 21:00 su Tele lazio Nord, e la versione radiofonica che andrà in onda (a partire dal 9 Ottobre) ogni Sabato alle ore 17:00 su Radio Italia Anni 60 Roma.

Krassym (classe 1987), è un volto televisivo molto amato dal pubblico, il suo particolare look dal fascino latino-orientale lo ha reso un personaggio unico nel panorama artistico. In tutti i suoi lavori artistici si evince la professionalità, la passione e il grande amore che nutre per il suo lavoro. Krassym con il suo carattere solare e crismatico ha conquistato il cuore di migliaia di telespettatori e non solo.