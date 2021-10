Il successo dei tesori naturali del parco regionale Bracciano Martignano

Tesori naturali 2021, grande successo per il programma di eventi itineranti alla scoperta del Parco naturale regionale Bracciano Martignano. Iniziato a maggio e proseguito per tutta l’estate, fino a dicembre ci sarà la possibilità di partecipare al programma promosso dalla Regione Lazio nell’ambito del progetto regionale “Giorni verdi-Vivi i parchi del Lazio”. I numeri dell’iniziativa parlano chiaro, circa mille partecipanti si sono infatti alternati nei 120 eventi coordinati in otto mesi dall’Ente parco e realizzati da 25 associazioni del territorio, individuate in un bando pubblico e poi disposte a svelare a turisti e residenti le peculiarità dell’area naturale protetta, non solo da un punto di vista naturalistico e nella biodiversità, ma anche storico e archeologico, mostrando le tradizioni popolari, riscoperti usi e costumi, cultura ed enogastronomia, ovvero i diversi temi toccati nelle tappe diversificate organizzate nei dieci Comuni del circondario lacustre. Si è passati dalle escursioni a piedi a quelle in bicicletta, dal trekking nei boschi e nella faggeta Unesco di Oriolo Romano ai sentieri nel bosco “Macchia grande” e nella Caldara di Manziana, fino all’attraversamento in canoa dei laghi di Bracciano e Martignano, con le visite guidate nei centri storici, nei teatri, nei musei e l’allestimento di laboratori per ragazzi, comprese attività ludiche, sportive e ricreative immerse nel verde, il tutto condotto sempre all’insegna della sostenibilità, per il rilancio del territorio e delle comunità locali. L’originalità dell’offerta è stata sicuramente la messa a sistema del nutrito cartello. “Tesori naturali”, giunto quest’anno alla quarta edizione, per i fruitori è infatti diventato un importante calendario di riferimento, vissuto sotto forma di guida turistica accessibile e in gran parte gratuito. «È in questo quadro che scoprire i tesori del parco e il loro reale valore può contribuire efficacemente alla fruizione sostenibile del territorio, una risorsa da valorizzare – affermano Vittorio Lorenzetti e Daniele Badaloni, presidente e direttore dell’Ente parco naturale regionale Bracciano Martignano – tutto ciò è stato finora possibile solo grazie alla preziosa collaborazione e sinergia con i Comuni e le associazioni locali che hanno guidato cittadini e turisti alla scoperta di tesori naturali locali spesso sommersi e sconosciuti al pubblico». Adottando social e mezzi di comunicazione interattivi, le informazioni su ogni singola visita e manifestazione, corredate da tutte le indicazioni su appuntamento, luogo, orario e modalità di partecipazione, con foto illustrative sono state pubblicizzate sul sito istituzionale dell’Ente Parco, sul portale regionale Parchi Lazio e nella pagina Facebook ufficiale del parco.

Infine, attraverso prenotazioni obbligatorie, limite numerico di adesioni, disponibilità di termoscanner e audioguide per mantenere il distanziamento fisico, ogni evento si è poi tenuto nel rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid19 adottate dal protocollo approvato nel 2020 con delibera dall’Ente di gestione del parco, considerato che proprio le aree naturali protette, istituzionalmente caratterizzate dall’esistenza di ambienti naturali e culturali con un considerevole livello di conservazione degli ecosistemi, rappresentano i luoghi ideali per attuare in sicurezza e generalmente all’aperto programmi per il rilancio del turismo sostenibile. Anche in piena emergenza pandemica.

A completare il quadro delle iniziative proposte nel territorio del parco, non potevano mancare la rassegna “A riveder le stelle”, promossa dalla Regione Lazio per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, attraverso un programma di interessanti eventi dedicati al Sommo Poeta organizzati con contributo regionale. In collaborazione con il parco Bracciano-Martignano, nel periodo estivo, sono stati realizzati tre eventi che hanno avuto grande successo e apprezzamento: “Il trecento di Dante e Giotto-Padri della lingua e dell’arte figurativa italiana” a cura dell’Associazione Forum Clodii; “Il Girone del Lago-La Divina Commedia in bicicletta”, narrazione performativa a cura dell’associazione “Biblioteca della bicicletta”; “Tanto gentile e tanto onesta pare…?” (Dante e Beatrice storia di un amore), rappresentazione teatrale a cura della Compagnia Teatro dell’Alchimia.