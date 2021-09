Scuole, Vitorchiano lavora sulla prevenzione sismologica

Dopo la manifestazione di interesse svolta in luglio, è ora terminata la gara per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico degli edifici scolastici di Vitorchiano in Via Manzoni. Attività che hanno fatto seguito alla concessione dello specifico finanziamento per interventi da 674mila euro complessivi e per i quali il Comune ha investito, negli anni passati, con l’esecuzione di specifiche indagini strumentali e di un progetto esecutivo, aderendo quindi a un bando dedicato nel 2019.

“La positiva risposta del MIUR – spiega l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – e la conclusione della gara con l’affidamento dei lavori permetterà presto, presumibilmente dalla prossima estate, alle nostre scuole primaria e media di raggiungere, come già fatto per l’edificio della scuola dell’infanzia in località Pallone, un grado idoneo di risposta agli eventi sismici. Ci riferiamo in particolare ai due corpi di fabbrica storici realizzati alla fine degli anni ‘60”.

“Finalmente, grazie anche alla forte volontà dell’amministrazione comunale – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – sono arrivate risorse economiche per circa 700mila euro totali, per poter organizzare, strutturare e finalmente pianificare le azioni esecutive necessarie a rendere ancora più sicure le scuole di Vitorchiano, con particolare riferimento al rischio sismico”.

Lo scorso aprile, con l’approvazione del bilancio di previsione 2021, sono state formalmente recepite tutte le somme, incluse quelle di provenienza ministeriale, che hanno consentito inoltre di svolgere le procedure amministrative per contrarre il mutuo residuo (circa 100mila euro) con Cassa Depositi e Prestiti. Questo ha permesso quindi di svolgere la manifestazione di interesse recentemente e poi la gara pubblica, svolta dalla CUC (Centrale unica di committenza) della Provincia di Viterbo per giungere all’affidamento di questi importanti lavori.

La conclusione dell’iter amministrativo consentirà ora di procedere alla realizzazione di interventi che, per l’amministrazione Grassotti, rappresentano un ulteriore importante impegno inserito nel programma elettorale del 2016 e mantenuto con determinazione.