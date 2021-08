Vallerano, riparazione “straordinaria” per Talete SpA

Nella giornata di lunedì 9 agosto sarà realizzato un intervento di riparazione straordinaria all’acquedotto civico di Vallerano. Per loccasione sarà interrotto il flusso idrico in alcune vie del comune: via Palmiro Togliatti, piazza Liberazione, via Nenni, via Einaudi, via Salvemini, via Giovanni XXIII, via Vignano, via Marie Curie, via Salvador Allende, via sette fratelli Cervi, via Don Minzoni.

Talete SpA comunica che i lavori avranno inizio alle 8 e termineranno presumibilmente alle 14; dopo il ripristino dell’erogazione si potrebbero verificare fenomeni di torbidità.