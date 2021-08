Con 132 casi con positività Covid in atto, Ladispoli torna ad avere valori più alti della media. In parte era prevedibile, vista l’alta concentrazione di persone nel periodo balneare, ma questo deve renderci tutti più responsabili nei nostri comportamenti.

E deve esserci un controllo sempre maggiore da parte delle autorità comunali a cui spetta il compito istituzionale di far rispettare le norme.