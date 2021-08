Gaia De Laurentiis, Gino Auriuso e Roberto Bàrbera in scena a Ronciglione

Prosegue con successo a Ronciglione la rassegna “I viaggi dell’arte dell’estate ronciglionese”. Al parco “Don Pacifico Chiricozzi” sabato 7 agosto alle 21 va in scena “S/coppia-D/Istruzioni per l’uso”, protagonisti e interpreti Gaia De Laurentiis, Gino Auriuso e Riccardo Bàrbera. I tre sono i protagonisti di un’indagine divertita e insieme semiseria sulle origini e i destini (incerti?) della forma più misteriosa, potente, instabile e duratura di rapporto umano: la coppia.

La rassegna culturale “I viaggi dell’arte dell’estate ronciglionese”, cominciata il 2 luglio, andrà avanti fino al 28 agosto ed è promossa dal Comune di Ronciglione in collaborazione con l’associazione culturale “Artenova”. Il cartellone è ricco di spettacoli e personaggi, i generi e i contenuti variano per soddisfare i gusti e le esigenze di un pubblico eterogeneo e per regalare a tutti forti emozioni. In totale, undici spettacoli diversi da non perdere.