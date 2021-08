Cerveteri, al Parco della Legnara un evento eccezionale: la Philadelphia Jazz Orchestra

Non una normale serata di Jazz. Perché la Philadelphia Jazz Orchestra è molto di più, molto più ricercato e coinvolgente. Un turbinio straordinario di note e melodie, che raccontano storie, emozioni e sogni di giovani musicisti, che arrivano al cuore di chi li ascolta, che fanno vivere dimensioni musicali inimmaginabili prima di assistere ad un loro concerto.

Mercoledì 4 agosto alle ore 21:30 il Parco della Legnara a Cerveteri si tinge di internazionale, con uno straordinario concerto ad ingresso gratuito, una vera perla, una rarità, una punta di diamante all’interno del ricco programma di eventi dell’Estate Caerite 2021.

“Dopo la comicità e la danza, anche nel mese di agosto è giunto il momento del grande Jazz – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – la Philadelphia Jazz Orchestra è paragonabile ad una squadra dei sogni: racchiude infatti i migliori 25 jazzisti del New Jersey, stato di provenienza della big band. Sarà una serata di musica eccezionale, un’occasione da non perdere per gli amanti della grande musica jazz. Un appuntamento davvero unico ad ingresso gratuito”.

L’orchestra, fondata nel 2003, da Joe Bongiovi, compositore e arrangiatore e considerata una delle migliori band jazz di Philadelphia e del New Jersey, sta entrando nella sua 15esima stagione e ha già girato l’Europa dieci volte. La band propone un sound tutto nuovo, maturo e pieno di sorprese, spaziando dal classico jazz a brani di musica pop. Un concerto travolgente che trascinerà gli spettatori facendoli ballare al ritmo del grande swing americano.

Ingresso gratuito. Obbligatorio portare sempre con se la mascherina protettiva e rispettare le indicazioni del personale presente all’ingresso, nel pieno rispetto delle vigenti normative anti-covid19