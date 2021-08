Anguillara…c’è! Aperte le attività del poliambulatorio

Dal 5 luglio il poliambulatorio di Anguillara ha aperto le attività al numero 1 di via Marco Polo. La novità ha portato ad avere un’unica struttura per le vaccinazioni, il poliambulatorio, il consultorio, il Cup (lo sportello unico di prenotazione-pagamento ticket) e lo sportello di medicina di base. Per il poliambulatorio le attività specialistiche a disposizione degli utenti sono i prelievi ematici, dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 9.30) e l’ambulatorio infermieristico, aperto il lunedì dalle 8 alle 10 e il venerdì dalle 11 alle 13. Sono riconfermate le specialistiche in essere, cardiologia, senologia, geriatria, otorino, oncologia, endocrinologia, diabetologia, oculistica, pneumologia, ortopedia, odontoiatria, angiologia, dermatologia.

Nella nuova struttura sono stati inseriti esami strumentali a disposizione dell’utenza e che prima non erano disponibili: come ecocolor doppler vasi epiaortici e arti inferiori, ecotiroide e campo visivo (e quest’ultimo sarà prenotabile a breve, nda). E a breve sarà disponibile anche una sonda per l’effettuazione di ecocardiogrammi.

L’utenza ha accolto il trasferimento con positività, il Comune ha recepito e soddisfatto in brevissimo tempo la necessità di dedicare un autobus di linea pubblica con fermata davanti la struttura; inoltre, la possibilità di avere più servizi in un’unica struttura, è molto importate per centralizzare il servizio e velocizzare la fruibilità. Per esempio, il cittadino prima doveva recarsi al Cup del poliambulatorio per effettuare pagamenti e poi recarsi nella sede vaccinale.

Tutti i servizi sono collaboranti tra loro, si prevede inoltre collaborazione con la ginecologa del consultorio per effettuazione di ecografie ostetriche e ginecologiche e ampliamento dell’ambulatorio infermieristico.